Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Пацаны» появятся в PUBG Mobile

«Пацаны» появятся в PUBG Mobile
Комментарии

Создатели PUBG Mobile в честь выхода третьего сезона «Пацанов» анонсировали событие по сериалу в королевской битве. Появятся и костюмы с обликами для оружия.

В день выхода третьего сезона, 3 июня, в PUBG Mobile появятся костюмы героев сериала, среди которых наряды Хоумлендера, Старлайт и Солдатика. Также в королевскую битву добавят облики для оружия, рюкзаки и тематический парашют.

8 июня в PUBG Mobile начнётся событие «Веселье Суперов» (Supe Spree) по сериалу «Пацаны». Игрокам предстоит присоединиться к Билли Бутчеру и искать доказательства нарушений героев.

Премьера третьего сезона «Пацанов» состоится 3 июня в сервисе Prime Video от Amazon. Недавно создатели сериала представили новый трейлер, в котором показали способности Солдатика и других героев.

Новость по теме
Безумный Солдатик и сумасшедший Хоумлендер. Третий сезон «Пацанов» получил новый трейлер

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022