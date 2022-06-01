«Пацаны» появятся в PUBG Mobile

Создатели PUBG Mobile в честь выхода третьего сезона «Пацанов» анонсировали событие по сериалу в королевской битве. Появятся и костюмы с обликами для оружия.

В день выхода третьего сезона, 3 июня, в PUBG Mobile появятся костюмы героев сериала, среди которых наряды Хоумлендера, Старлайт и Солдатика. Также в королевскую битву добавят облики для оружия, рюкзаки и тематический парашют.

8 июня в PUBG Mobile начнётся событие «Веселье Суперов» (Supe Spree) по сериалу «Пацаны». Игрокам предстоит присоединиться к Билли Бутчеру и искать доказательства нарушений героев.

Премьера третьего сезона «Пацанов» состоится 3 июня в сервисе Prime Video от Amazon. Недавно создатели сериала представили новый трейлер, в котором показали способности Солдатика и других героев.

Новость по теме Безумный Солдатик и сумасшедший Хоумлендер. Третий сезон «Пацанов» получил новый трейлер

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