«Пацаны» появятся в PUBG Mobile

Создатели PUBG Mobile в честь выхода третьего сезона «Пацанов» анонсировали событие по сериалу в королевской битве. Появятся и костюмы с обликами для оружия.
В день выхода третьего сезона, 3 июня, в PUBG Mobile появятся костюмы героев сериала, среди которых наряды Хоумлендера, Старлайт и Солдатика. Также в королевскую битву добавят облики для оружия, рюкзаки и тематический парашют.
8 июня в PUBG Mobile начнётся событие «Веселье Суперов» (Supe Spree) по сериалу «Пацаны». Игрокам предстоит присоединиться к Билли Бутчеру и искать доказательства нарушений героев.
Премьера третьего сезона «Пацанов» состоится 3 июня в сервисе Prime Video от Amazon. Недавно создатели сериала представили новый трейлер, в котором показали способности Солдатика и других героев.
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