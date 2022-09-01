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Гайд: как бесплатно получить Shadow of the Tomb Raider для ПК в России

Как забрать бесплатную Shadow of the Tomb Raider в EGS на свой аккаунт
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В Epic Games Store началась раздача Shadow of the Tomb Raider в издании со всеми дополнениями, которую напрямую в России получить не выйдет. Придётся либо создавать отдельный аккаунт с регионом за пределами России и Беларуси, либо менять страну своей учётной записи.

  1. Включаем VPN с регионом Казахстан (многие используют Seed4me).
  2. Переходим в настройки учётной записи Epic Games.
  3. Опускаемся до пункта «Страна / Регион», где переходим по ссылке («Здесь»).
  4. На открывшейся странице переходим по ещё одной ссылке («Здесь»).
  5. Вас попросят подтвердить смену региона — для этого пришлют на почту код. Вводим его.

После этого советуем сменить устройство — к примеру, взять телефон, и подключиться через VPN к другой стране (Турция, США, Норвегия). Там войти в свой аккаунт, перейти на страницу Shadow of the Tomb Raider и активировать игру.

Что ещё раздают на этой неделе в EGS?

На следующей неделе в EGS раздадут игру Hundred Days и стартовый набор для Realm Royale Reforged.

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