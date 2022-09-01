Как забрать бесплатную Shadow of the Tomb Raider в EGS на свой аккаунт

В Epic Games Store началась раздача Shadow of the Tomb Raider в издании со всеми дополнениями, которую напрямую в России получить не выйдет. Придётся либо создавать отдельный аккаунт с регионом за пределами России и Беларуси, либо менять страну своей учётной записи.

Включаем VPN с регионом Казахстан (многие используют Seed4me). Переходим в настройки учётной записи Epic Games. Опускаемся до пункта «Страна / Регион», где переходим по ссылке («Здесь»). На открывшейся странице переходим по ещё одной ссылке («Здесь»). Вас попросят подтвердить смену региона — для этого пришлют на почту код. Вводим его.

После этого советуем сменить устройство — к примеру, взять телефон, и подключиться через VPN к другой стране (Турция, США, Норвегия). Там войти в свой аккаунт, перейти на страницу Shadow of the Tomb Raider и активировать игру.

Что ещё раздают на этой неделе в EGS?

Набор декоративных предметов Armazillo для Knockout City (недоступно в России).

Игру Submerged: Hidden Depths (доступна в России).

На следующей неделе в EGS раздадут игру Hundred Days и стартовый набор для Realm Royale Reforged.