Как забрать бесплатную Shadow of the Tomb Raider в EGS на свой аккаунт
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В Epic Games Store началась раздача Shadow of the Tomb Raider в издании со всеми дополнениями, которую напрямую в России получить не выйдет. Придётся либо создавать отдельный аккаунт с регионом за пределами России и Беларуси, либо менять страну своей учётной записи.
- Включаем VPN с регионом Казахстан (многие используют Seed4me).
- Переходим в настройки учётной записи Epic Games.
- Опускаемся до пункта «Страна / Регион», где переходим по ссылке («Здесь»).
- На открывшейся странице переходим по ещё одной ссылке («Здесь»).
- Вас попросят подтвердить смену региона — для этого пришлют на почту код. Вводим его.
После этого советуем сменить устройство — к примеру, взять телефон, и подключиться через VPN к другой стране (Турция, США, Норвегия). Там войти в свой аккаунт, перейти на страницу Shadow of the Tomb Raider и активировать игру.
Что ещё раздают на этой неделе в EGS?
- Набор декоративных предметов Armazillo для Knockout City (недоступно в России).
- Игру Submerged: Hidden Depths (доступна в России).
На следующей неделе в EGS раздадут игру Hundred Days и стартовый набор для Realm Royale Reforged.
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