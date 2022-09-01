В Steam дарят Mafia. Забрать можно и в России

Хоть 2K Games приостановила свою деятельность в России, но раздача бесплатной Mafia: The City of Lost Heaven началась даже у нас. Забрать игру в Steam может каждый желающий — надо просто перейти на страницу экшена.
Оригинальная Mafia вышла ровно 20 лет назад, после чего последовало два спорных продолжения. Причём обе игры явно не успевали доделывать: у второй части множество пробелов в сюжете, тогда как у третьей части всё наоборот — цельный сюжет, но очень уж однотипный геймплей.
Позже издатель выпустил ремейк первой части — он в целом, похоже, пришёлся по душе практически всем. Сейчас же 2K Games вместе с английским офисом Hangar 13 работает над Mafia 4 — но теперь над приквелом про семью Сальери из первой части. Релиз ожидается через несколько лет.
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