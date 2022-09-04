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«Топ Ган: Мэверик» — самый успешный цифровой релиз в истории США

«Топ Ган: Мэверик» — самый успешный цифровой релиз в истории США
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Цифровой релиз блокбастера «Топ Ган: Мэверик» состоялся 23 августа. Боевик быстро поставил новый рекорд, став самым успешным в США за первую неделю продаж.

При этом Paramount не раскрывает данные о продажах — ни число копий, ни общий заработок. В кино при этом сборы уже превысили $ 1,4 млрд, что за время пандемии является вторым результатом — впереди только «Человек-паук: Нет пути домой» с $ 1,9 млрд сборов.

В США фильм заработал в кинопрокате почти $ 700 млн, обойдя по сборам культовый «Титаник» и «Мстители: Война бесконечности». Сейчас «Топ Ган: Мэверик» занимает 12-ю строчку топа самых кассовых фильмов в истории.

Лента также возглавила список самых покупаемых фильмов на площадке Amazon и популярных бестселлеров на платформе Vudu — там зрители активно покупают его в комплекте с первой частью фильма, которую снял Тони Скотт.

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