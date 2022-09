«Хогвартс: Наследие», Destiny 2, Titanfall 2 — свежие чарты Steam

Динамичный шутер с огромными роботами Titanfall 2 занял восьмую строчку еженедельного чарта Steam. Сейчас боевик от студии Respawn продаётся на площадке Valve со скидкой 84%.

Первое место топа продолжает удерживать консоль Steam Deck, на втором вновь расположился предзаказ масштабного дополнения Lightfall для Destiny 2, которое выходит в феврале 2023 года. За прошедшие семь дней симулятор F1 Manager 2022 поднялся с седьмой на третью строчку чарта, выбив стратегию Total War: Warhammer 3. А супергеройский боевик «Человек-паук» остался на четвёртой строчке, ему в спину дышит хардкорный экшен Sekiro: Shadows Die Twice.

Игра про культ ягнёнка Cult of the Lamb опустилась на седьмое место, в топ также попал предзаказ игры по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy, ассиметричный экшен Dead by Daylight, который недавно получил персонажей вселенной Resident Evil, и вестерн Red Dead Redemption 2.

Чарт продаж в Steam с 28 августа по 4 сентября: