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Netflix возродит легендарных «Телепузиков»

Netflix возродит легендарных «Телепузиков»
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Netflix решила перезапустить нашумевшее шоу «Телепузики». Этой информацией поделилось издание The Hollywood Reporter.

Премьера перезапуска детского шоу состоится 14 ноября. В него вернутся знакомые детям 90-х и начала нулевых герои Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. Они продолжат исследовать и познавать мир. Свой голос персонажам подарит актёр Титус Берджесс, более всего известный по сериалу «Несгибаемая Кимми Шмидт».

«Телепузики» дебютировали на британском канале BBC в 1997 году, через год шоу стали показывать в США, а в 2000-м оно добралось и до России. Детский проект массово критиковали родители и психологи, обвиняя его в трешовости, пропаганде ЛГБТК и большом количестве сексуального подтекста. Сейчас эпизоды оригинального сериала транслируют на американском канале Pluto TV.

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