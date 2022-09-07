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Участника отборочных TI11 оштрафовали за курьера-обезьянку с расистским названием

Участника отборочных TI11 оштрафовали за курьера-обезьянку с расистским названием
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Организаторы региональных квалификаций на The International 2022 по Dota 2 накажут перуанскую команду Infamous за поведение игрока центральной линии Леонардо Leostyle Сифуэнтоса.

Пользователи заметили, что во время матчей мидер из Перу использовал курьера в виде обезьянки, которой изменил обычный тег на новое название — «Nymun — The Nigga».

Фото: Reddit

Турнирный оператор PGL счёл это проявлением расизма и оштрафует команду. В финальном матче Infamous не сможет выбрать сторону и очерёдность пика персонажей. Возможно, что коллектив также будет лишён дополнительного времени на стадии драфта.

Квалификация на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 для команд Южной Америки проходит с 3 по 8 сентября. В финале Infamous сыграет против Hokori.

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