Игрок провёл в Final Fantasy 14 почти 200 часов, чтобы услышать голос умершего друга

В прошлом году скончался британский актёр Стивен Критчлоу, который принимал участие в озвучивании Final Fantasy 14. Недавно стало известно, что один из друзей Стивена провёл в MMO 194 часа, чтобы услышать его голос.
Друга Стивена зовут Роберт Харпер, он тоже актёр. Харпер познакомился с коллегой в середине 90-х. Тогда оба артиста получили годовой контракт на работу в BBC Radio Drama. Дуэт принял участие во многих радиоспектаклях. В то время они сотрудничали с популярными актёрами того времени и в течении дня записывали много материала, а по вечерам собирались, чтобы выпить и обсудить дела.
Не было ни одного дня, проведённого со Стивеном, в котором бы не было много смеха. Он мог довести коллег до слёз от смеха в любой момент.
Роберт поблагодарил игроков, которые в прошлом сентябре собрались в Final Fantasy 14, чтобы попрощаться со Стивеном и почтить его память.
Стивен Критчлоу подарил свой голос Голос графу Эдмонду де Фортемпсу в дополнении Heavensward. Роберт потратил массу времени на то, чтобы добраться до дополнения и услышать в нём голос друга. Стивен также принимал участие в озвучке World of Warcraft, Age of Empires 4 и Xenoblade Chronicles 2.
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