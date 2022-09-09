Молодой Клинт Иствуд идеально вписался в мир Red Dead Redemption 2
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Клинт Иствуд стал звездой ещё в 60-х, когда он сыграл главную роль в спагетти-вестернах, входящих в «Долларовую трилогию» режиссёра Серджо Леоне. После этого за Иствудом закрепился образ героя-ковбоя, который всегда даёт отпор бандитам и борется за справедливость.
YouTube-канал eli_handle_b․wav, который специализируется на создании роликов с персонажами различных фильмов в игровых мирах, выпустил видео с Клинтом Иствудом в образе ковбоя. Герой Иствуда попал в мир Red Dead Redemption 2. Зрители отметили, что актёр идеально вписался в вестерн от Rockstar Games.
В ролике персонаж Клинта заходит в салун, перебирает с алкоголем, упражняется в стрельбе из кольта и занимается другими важными ковбойскими делами.
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