Молодой Клинт Иствуд идеально вписался в мир Red Dead Redemption 2

Клинт Иствуд стал звездой ещё в 60-х, когда он сыграл главную роль в спагетти-вестернах, входящих в «Долларовую трилогию» режиссёра Серджо Леоне. После этого за Иствудом закрепился образ героя-ковбоя, который всегда даёт отпор бандитам и борется за справедливость.

YouTube-канал eli_handle_b․wav, который специализируется на создании роликов с персонажами различных фильмов в игровых мирах, выпустил видео с Клинтом Иствудом в образе ковбоя. Герой Иствуда попал в мир Red Dead Redemption 2. Зрители отметили, что актёр идеально вписался в вестерн от Rockstar Games.

В ролике персонаж Клинта заходит в салун, перебирает с алкоголем, упражняется в стрельбе из кольта и занимается другими важными ковбойскими делами.