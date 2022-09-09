Ninja вернутся в эфир спустя всего неделю. Его обвиняют в пустом хайпе

1 сентября знаменитый стример Тайлер Блевинс, более известный как Ninja, объявил о своём уходе с Twitch. Тогда он заявил, что ему нужен перерыв и что точно не знает, когда вернётся к стримингу. Многие поклонники решили, что Тайлер выгорел и столкнулся с рядом ментальных проблем.
А сегодня, 9 сентября, Ninja объявил о своём возвращении. Он также заявил, что планирует стримить не только на Twitch, но и на YouTube, TikTok и других платформах.
Я взял небольшой перерыв, но теперь я вернулся… и я буду в прямом эфире везде завтра в 12:00 по CST.
Аудитория приняла возвращение Ninja по-разному. Одна половина считает, что Тайлер всё делает правильно, а стримы на других площадках — это хорошо. Другие уверены, что Блевинс не сталкивался с выгоранием, а просто хайпит на фоне коллег, которые покидают Twitch из-за реальных проблем со здоровьем.
Подруга и коллега стримера Иман уверена, что Тайлер осознанно создаёт вокруг себя хайп, потому что в этом месяце у него истекает контракт с Twitch. И он не решил, на какой платформе выгоднее всего продолжить деятельность.
- 9 сентября 2022
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