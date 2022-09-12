«Их проталкивают, а они не готовы». Тайлер Перри — о темнокожих актёрах в кино
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Режиссёр и актёр Тайлер Перри недавно высказал своё мнение по поводу инклюзивности и темнокожих актёров в современных кино и сериалах. Перри выступил с критикой нынешних тенденций.
Перри рад, что в индустрии появляется больше темнокожих актёров, однако чаще всего их ставят на роли, к которым они не готовы.
Позвольте мне быть очень осторожным в этом вопросе, быть дипломатичным. Я очень рад тому, что происходит с разнообразием, а также выбору и возможностям, которые мы впервые видим для темнокожих людей, это потрясающе. Но я беспокоюсь, потому что сейчас стремятся везде брать темнокожих актёров, и поэтому бывают ситуации, когда людей проталкивают на роли, к которым они не готовы.
Постановщик отметил, что в этом случае главное не смещать одних актёров другими. Главное, чтобы каждый хорошо делал свою работу, и это также касается темнокожих актёров.
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