«Их проталкивают, а они не готовы». Тайлер Перри — о темнокожих актёрах в кино

Режиссёр и актёр Тайлер Перри недавно высказал своё мнение по поводу инклюзивности и темнокожих актёров в современных кино и сериалах. Перри выступил с критикой нынешних тенденций.

Перри рад, что в индустрии появляется больше темнокожих актёров, однако чаще всего их ставят на роли, к которым они не готовы.

Позвольте мне быть очень осторожным в этом вопросе, быть дипломатичным. Я очень рад тому, что происходит с разнообразием, а также выбору и возможностям, которые мы впервые видим для темнокожих людей, это потрясающе. Но я беспокоюсь, потому что сейчас стремятся везде брать темнокожих актёров, и поэтому бывают ситуации, когда людей проталкивают на роли, к которым они не готовы.

Постановщик отметил, что в этом случае главное не смещать одних актёров другими. Главное, чтобы каждый хорошо делал свою работу, и это также касается темнокожих актёров.