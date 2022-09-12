Virtus.pro по CS:GO вышла в плей-офф ESL Pro League S16
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Российская команда Virtus.pro (из-за санкций выступает под названием Outsiders) проиграла заключительный матч группового этапа ESL Pro League Season 16 по CS:GO — серия с G2 завершилась со счётом 0:2 (2:16, 16:19).
CS:GO ESL Pro League - Season 16. Группа B. 1-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 20:30 МСК
G2 Esports
Окончен
2 : 0
Outsiders
Тем не менее пятёрка Джами Jame Али сохранила третью строчку в подгруппе B и примет участие в плей-офф турнира. Как и FaZe Clan, российская команда начнёт стадию игр на вылет с 1/8 финала.
Победитель группы G2 Esports попал сразу в четвертьфинал. G2 стала первой командой в истории ESL Pro League, которая закончила первую стадию, не проиграв ни одной карты.
Фото: Liquipedia.net
С 14 по 18 сентября в рамках ESL Pro League S16 состоятся матчи группы C. Стадия плей-офф запланирована на начало октября, коллективы разыграют $ 835 тыс.
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