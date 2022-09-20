Сегодня должны показать RTX 4000

Сегодня в 18:00 мск стартует конференция GTC 2022. Почему ивент стоит ждать? Потому что именно на нём NVIDIA должна представить новую линейку видеокарт RTX 4000.

Официально компания об этом не говорила, однако активно намекала и продолжает это делать. На Twitch-канале NVIDIA идёт таймёр до начала GTC 2022 — осталось 4 часа и 37 минут.

По слухам, на шоу должны анонсировать RTX 4080 и RTX 4090. Несмотря на то что видеокарты представлены не были, их уже успели протестировать и сравнить с другими графическими процессорами NVIDIA. Так, RTX 4090 по первым тестам в два раза быстрее, чем RTX 3090.

Ранее появлялась информация, что на складах NVIDIA с августа лежат RTX 4090, RTX 4080 на 16 ГБ и RTX 4080 на 12 ГБ.