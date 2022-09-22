Веб-приложение FIFA 23 не работает спустя 12 часов после запуска

Вечером 21 сентября EA Sports запустила FUT Web App — веб-версию FIFA 23. С его помощью игроки ещё до выхода игры могут начать собирать свой состав в футсиме, покупать и продавать игроков, а также выполнять «Испытания подбора команды».
Всё бы ничего, однако спустя 12 часов многие пользователи до сих пор жалуются на невозможность зайти в приложение. Оно может выдать как ошибку входа, так и сообщение о том, что у игрока ещё не создан клуб в FIFA Ultimate Team, даже если он это сделал много лет назад. EA Sports уже отреагировала на ситуацию и заявила, что прямо сейчас выясняет причины проблем. Вполне возможно, веб-версия приложения не работает не только из-за огромного наплыва игроков.
FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях. Покупатели максимального издания смогут начать играть уже 27 сентября.
- 22 сентября 2022
-
13:26
-
13:16
-
12:44
-
12:42
-
12:04
-
11:29
-
10:35
-
10:12
-
09:43
-
09:24
- 21 сентября 2022
-
21:52
-
21:09
-
20:32
-
20:21
-
19:56
-
19:17
-
19:12
-
18:33
-
18:26
-
18:15
-
17:55
-
17:47
-
17:43
-
17:37
-
17:14
-
17:00
-
16:59
-
16:31
-
16:12
-
16:08
-
15:50
-
15:35
-
15:27
-
15:04
-
14:41