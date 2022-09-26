Джеймс Эрл Джонс перестал озвучивать Дарта Вейдера. Его голос воспроизведут с помощью ИИ

91-летний Джеймс Эрл Джонс, известный по озвучке Дарта Вейдера во вселенной «Звёздных войн», решил отойти от дел — он больше не будет озвучивать культового злодея. Самое интересное, что менять его голос, судя по всему, не будут — на помощь придут нейросети.
Актёр передал права на использование своего голоса кинокомпании Lucasfilm, которая планирует усовершенствовать архивные записи его речи для будущих произведений франшизы. Для этого авторы будут обрабатывать звук с помощью искусственного интеллекта. Нечто подобное Disney уже применяла с сериалом «Книги Бобы Фетта» для голоса молодого Люка Скайуокера.
При этом Lucasfilm уже использовала обработанный голос Эрл Джонса в сериале «Оби-Ван Кеноби». Тогда актёр лично удостоверился, что его дело в хороших руках, и был очень доволен конечным результатом.
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