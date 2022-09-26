Авторы «Пацанов» показали неудачные дубли из третьего сезона

Amazon по доброй традиции выпустил самые смешные и нелепые дубли из третьего сезона «Пацанов». В ролике можно удостовериться, что Энтони Старр на самом деле вполне дружелюбный человек, если не отыгрывает Хоумлендера, а для милашки Эрин Мориарти стало целым испытанием выпить бутафорное пиво.

В целом атмосфера на съёмках куда более дружелюбная, чем события сериала — и это не может не радовать. Особенно приятно смотреть на Дженсена Эклза, который в третьем сезоне отыгрывает брутального Солдатика, однако в перерывах смешит команду и создаёт позитивное настроение.

Прямо сейчас идут съёмки четвёртого сезона «Пацанов», в котором вернутся все основные персонажи сериала. Кроме того, в продолжении сыграют звезда «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган и актриса из Detroit: Become Human Вэлори Кэрри.