Kena: Bridge of Spirits вышла в Steam. В России игра оказалась самой дорогой в мире

27 сентября в Steam вышла Kena: Bridge of Spirits — приключение про проводницу духов Кену и милых чёрных созданий тлёнышей. Проект поступил в продажу в том числе и в России, однако не обошлось без ложки дёгтя: оказалось, что в нашей стране игра продаётся дороже версий для других государств — 2136 рублей со скидкой.
При этом даже в Европе ценник составляет приблизительно € 30 — около 1680 рублей. Ближайшим «конкурентом» РФ стал Израиль, но даже там проект оценивается приблизительно в 1860 рублей. Таким образом, в России экшен продаётся по самой завышенной цене. Судя по всему, разработчики отталкивались от цены в Epic Games Store, в котором экшен пробыл целый год. Там игру можно купить за 2849 рублей без скидок.
А вот цена в Турции чрезмерно привлекательная: 45,75 лир, что около 150 рублей в пересчёте.
Разброс цен для Kena: Bridge of Spirits
Фото: SteamDB
Вместе с релизом в Steam в Kena: Bridge of Spirits появится «Новая игра+», «Испытания проводника духов» — отдельный режим с тремя видами испытаний (полоса препятствий, защита от наступающих волн врагов и битвы с боссами), а также новые облики для главной героини Кены.
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