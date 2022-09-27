В России резко вырос спрос на кнопочные телефоны

В России за последние дни резко выросли продажи кнопочных мобильных телефонов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявления от представителей крупных ритейлеров.

Так, в «Ситилинке» зафиксировали рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. В период с 23 по 25 сентября количество реализованных единиц выросло втрое по сравнению с концом предшествующей недели и в МТС. Аналогичную тенденцию на рынке подтвердили представители «Мегафона».

Самыми популярными моделями телефонов в МТС и «Ситилинке» называют Philips Xenium E111 за 1390 рублей. Кроме того, спросом пользуются также Itel it2163R, Inoi 100 и Nokia 105. В МТС сообщают, что средняя стоимость купленных телефонов составляет в районе 1600 рублей.

Эксперты не ожидают дефицита кнопочных телефонов на фоне резкого спроса. Эти устройства проще производить и их всё также продолжат активно выпускать. За первый квартал 2022 года в Россию ввезли 3,5 миллиона кнопочных телефонов — на 43% больше по сравнению с тем же периодом в 2021 году.