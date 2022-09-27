VK продала игровой холдинг My.Games за $ 642 млн

VK объявила о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя своего игрового направления. Компания продала 100% игрового холдинга My.Games Александру Чачава, управляющему партнёру LETA Capital.

Стоимость сделки составила $ 642 млн или около 3,8 млрд рублей. По итогам соглашения Чачава получит все активы My.Games — в том числе студии и игровые продукты. Что касается сооснователя My.Games Владимира Никольского, то он покинет компанию и продолжит развивать холдинг.

В VK отметили, что не планируют отказываться от игрового направления своей компании. Именно поэтому она продолжит развитие собственного видеоигрового сервиса под названием VK Play. В его рамках компания будет и дальше выпускать игры.