VK продала игровой холдинг My.Games за $ 642 млн
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VK объявила о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя своего игрового направления. Компания продала 100% игрового холдинга My.Games Александру Чачава, управляющему партнёру LETA Capital.
Стоимость сделки составила $ 642 млн или около 3,8 млрд рублей. По итогам соглашения Чачава получит все активы My.Games — в том числе студии и игровые продукты. Что касается сооснователя My.Games Владимира Никольского, то он покинет компанию и продолжит развивать холдинг.
В VK отметили, что не планируют отказываться от игрового направления своей компании. Именно поэтому она продолжит развитие собственного видеоигрового сервиса под названием VK Play. В его рамках компания будет и дальше выпускать игры.
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