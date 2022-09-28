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В Dota 2 добавили голосовые фразы Team Spirit и PSG.LGD с финала The International 10

В Dota 2 добавили голосовые фразы Team Spirit и PSG.LGD с финала The International 10
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Сегодня ночью Valve обновила боевой пропуск для Dota 2. В игре появились голосовые фразы, которые использовали игроки Team Spirit и PSG.LGD во время финала The International 2021.

Теперь владельцы Battle Pass смогут использовать в играх 12 цитат, ранее прозвучавших в фильме True Sight. Игроки получат случайные фразы из набора на 1, 63, 169, 269 и 375 уровне боевого пропуска.

Фразы Team Spirit из фильма True Sight: The International 2021 Finals:

  • «Самая тупая смерть в жизни просто»;
  • «А чё, мы выиграли, что ли?»;
  • «Заходит улитка в бар!»;
  • «Капец вы крейзи, парни. Ну ладно»;
  • «Добрый вечер, я Интернешнел выиграл»;
  • «Блин, ты очень умно придумал»;
  • «Uh, my keyboard is not working».

True Sight о финальном матче The International 10 между Team Spirit и PSG.LGD вышел 24 сентября.

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