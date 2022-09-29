«Беситесь дальше». Композитор новой «Русалочки» — о расизме из-за темнокожей актрисы

Трейлер новой «Русалочки» активно обсуждали в сети из-за того, что роль Ариэль отдали темнокожей актрисе Хэлли Бейли. Аудитория критиковала Disney за выбор актрисы, однако на её защиту встал и композитор картины Лин-Мануэль Миранда.

По его словам, он не собирается подпитывать хейтеров, поскольку фильм изменит жизни многих. А недоброжелателям он пожелал беситься дальше.

Я не собираюсь дарить ненавистникам пищу для критики, потому что уверен в том, что этот фильм изменит жизни многих. Хэлли идеальна в роли Ариэль. Она всех удивит. И если вас это бесит, то беситесь дальше. Но я всё же советую проанализировать свои действия.

Тем временем у трейлера уже более 3 млн дизлайков против 1,2 млн лайков.

Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая 2023 года.