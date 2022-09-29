«Мы не продаёмся». Босс Warner Bros. Discovery — о слухах о продаже компании
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После отмёны готового фильма «Бэтгёрл» за $ 90 млн и других действий, появилось много слухов, что руководство Warner Bros. Discovery всё же решится продать компанию, но это не так.
Об этом недавно рассказал глава компании Дэвид Заслав во время конференции с несколькими тысячами сотрудников Warner Bros. Discovery. Как отметил Заслав, у компании есть всё, что нужно для успеха.
Мы не продаёмся. У нас есть всё, что нужно для успеха.
Также Дэвид Заслав напомнил о желании компании выпускать примерно 15-20 фильмов во всех жанрах в год. Ещё он обратил внимание на важность стриминговых сервисов и их развитие. Иными словами, Warner Bros. Discovery сейчас в хорошем положении, однако недавние действия компании могли сказать о другом.
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