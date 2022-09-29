Комедийный боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом вышел в онлайне

Недавно в сети вышел комедийный боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом. Картину уже можно посмотреть на различных сервисах, а 18 октября фильм выйдет на Blu-ray и DVD.

Сюжет картины посвящён пятерым наёмным убийцам, которые оказывается в одном поезде. Оказывается, цели каждого из убийц связаны, им предстоит выяснить, кто за этим стоит. История основана на книге «Поезд убийц» Котаро Исаки.

Главные роли исполнили Брэд Питт, Джоуи Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Хироюки Синада и многие другие. Режиссёром картины выступил известный постановщик Дэвид Литч.

Также ранее Sony выкладывала первые десять минут фильма. Ролик можно посмотреть ниже.

Фильм вышел в кинотеатрах ещё в августе этого года, а до цифры добрался пару дней назад.