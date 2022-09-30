Universal Pictures снимет новую часть «Американского пирога»
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По информации издания The Hollywood Reporter, в разработку запущена новая часть во франшизе «Американский пирог». Производством картины займётся кинокомпания Universal Pictures.
Сценарий к фильму напишет продюсер и режиссёр Сухата Дэй. Деталей ленты нет, но сообщается, что история будет оригинальная, а фанаты в целом получат свежий взгляд на франшизу. Других деталей ленты и даты выхода пока что нет, неизвестен и постановщик будущей картины.
«Американский пирог» — комедийная франшиза, первый фильм которой вышел в 1999 году. Всего во франшизе есть четыре полноценных фильма, а с 2005-го начали выпускать спин-оффы. Последний из них, «Американский пирог: Девчонки рулят», вышел в 2020 году и собрал смешанные отзывы.
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