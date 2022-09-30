Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Universal Pictures снимет новую часть «Американского пирога»

Universal Pictures снимет новую часть «Американского пирога»
Комментарии

По информации издания The Hollywood Reporter, в разработку запущена новая часть во франшизе «Американский пирог». Производством картины займётся кинокомпания Universal Pictures.

Сценарий к фильму напишет продюсер и режиссёр Сухата Дэй. Деталей ленты нет, но сообщается, что история будет оригинальная, а фанаты в целом получат свежий взгляд на франшизу. Других деталей ленты и даты выхода пока что нет, неизвестен и постановщик будущей картины.

«Американский пирог» — комедийная франшиза, первый фильм которой вышел в 1999 году. Всего во франшизе есть четыре полноценных фильма, а с 2005-го начали выпускать спин-оффы. Последний из них, «Американский пирог: Девчонки рулят», вышел в 2020 году и собрал смешанные отзывы.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022