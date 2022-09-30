Битва за вселенные в сюжетном трейлере Mario + Rabbids Sparks of Hope

Разработчики экшен-адвенчуры Mario + Rabbids Sparks of Hope из Ubisoft опубликовали сюжетный трейлер игры. В ролике можно увидеть Марио, Луиджи, Пич и других известных персонажей, которые сталкиваются с бедой в виде опасных существ.

По сюжету игры миры Марио и Кроликов соприкоснулись и породили опасное существо — Курсу, которая хочет поглотить обе вселенные. Для захвата миров она отправила своих подопечных, миньонов, а Марио и Кроликам предстоит спасти свои вселенные.



Известно, что тайтл получит три дополнения, одно из которых посвятят Рэйману — знакомому любителям платформеров герою серии Rayman. Дата его выхода пока что не разглашается.

Mario + Rabbids Sparks of Hope выйдет 20 октября только на Nintendo Switch.