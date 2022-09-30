Битва за вселенные в сюжетном трейлере Mario + Rabbids Sparks of Hope
Поделиться
Разработчики экшен-адвенчуры Mario + Rabbids Sparks of Hope из Ubisoft опубликовали сюжетный трейлер игры. В ролике можно увидеть Марио, Луиджи, Пич и других известных персонажей, которые сталкиваются с бедой в виде опасных существ.
По сюжету игры миры Марио и Кроликов соприкоснулись и породили опасное существо — Курсу, которая хочет поглотить обе вселенные. Для захвата миров она отправила своих подопечных, миньонов, а Марио и Кроликам предстоит спасти свои вселенные.
Известно, что тайтл получит три дополнения, одно из которых посвятят Рэйману — знакомому любителям платформеров герою серии Rayman. Дата его выхода пока что не разглашается.
Mario + Rabbids Sparks of Hope выйдет 20 октября только на Nintendo Switch.
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
11:50
-
11:14
-
10:31
-
10:00
-
09:34
-
02:36
-
02:25
-
00:00
- 29 сентября 2022
-
22:57
-
22:34
-
21:57
-
21:57
-
21:12
-
20:41
-
20:16
-
19:34
-
19:05
-
18:35
-
18:04
-
17:40
-
17:00
-
16:37
-
16:30
-
15:56
-
15:50
-
15:24
-
15:08
-
14:34
-
14:22
-
14:12
-
13:54
-
13:37
-
13:31
-
13:24
-
13:05
Партнерский контент