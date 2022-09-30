В России хотят сделать мобильную ОС с приложениями для Android

В СМИ сообщили о желании компании «Ред Софт» выпустить мобильную операционную систему «Ред ОС М», которая будет поддерживать приложения для других операционных систем, к примеру, Android.

По словам заместителя генерального директора компании Рустама Рустамова, специалисты «Ред Софт» уже давно ведут исследования в направлении разработкой мобильной ОС.

Специалисты «Ред ОС» давно ведут исследование в направлении разработки мобильной операционной системы. В ближайших планах — выпуск «Ред ОС М» для портативных планшетных компьютеров и смартфонов.

При разработке ОС важно, чтобы у людей была возможность использовать приложения, разработанные под другими мобильными платформами. Авторы ОС будут стараться делать её универсальной.