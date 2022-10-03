К марту 2023 года Sony хочет продать 2 млн гарнитур PS VR2
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По информации издания Bloomberg, Sony делает большую ставку на гарнитуру виртуальной реальности PS VR2. Сообщается, что компания планирует произвести к марту 2023 года 2 млн устройств.
Массовое производство гарнитуры началось в сентябре, Sony ещё не столкнулась с ограничениями в поставках, уточнили источники Bloomberg. Объём производства может быть скорректирован в зависимости от динамики продаж устройства после его выпуска в начале 2023-го.
Точная дата выхода PS VR2 до сих пор неизвестна. Вероятно, компания озвучит её в ближайшие месяцы. Известно, что игры с первой версии PS VR не попадут в новую гарнитуру, однако, возможно, разработчики всё же перенесут в PS VR2 самые популярные проекты. Официально об этом неизвестно.
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