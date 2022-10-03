Первый трейлер «Освобождения» — драмы про рабство в США с Уиллом Смитом

Apple выпустила первый трейлер фильма Emancipation («Освобождение») с Уиллом Смитом. Картина расскажет о рабе по кличке «выпоротый Питер», который во времена Гражданской войны в США бежал на Север, преодолев за десять дней путь длиной в 207 километров. Мужчина добрался до лагеря армии Союза в Луизиане и вступил в ряды противников конфедератов, а затем воссоединился со своей семьёй.

Помимо Уилла Смита, в картине снялись Бен Фостер («Варкрафт»), Стивен Огг (GTA 5) и Дэвид Денман («Мейр из Исттауна»). Поставил фильм Антуан Фукуа, известный по «Меня зовут Мохаммед Али» и «Тренировочному дню».

Премьера Emancipation в кинотеатрах по всему миру состоится 2 декабря, а спустя неделю — 9 декабря — лента выйдет и на стриминговом сервисе Apple TV+.

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