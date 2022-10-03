Первый трейлер «Освобождения» — драмы про рабство в США с Уиллом Смитом
Поделиться
Apple выпустила первый трейлер фильма Emancipation («Освобождение») с Уиллом Смитом. Картина расскажет о рабе по кличке «выпоротый Питер», который во времена Гражданской войны в США бежал на Север, преодолев за десять дней путь длиной в 207 километров. Мужчина добрался до лагеря армии Союза в Луизиане и вступил в ряды противников конфедератов, а затем воссоединился со своей семьёй.
Помимо Уилла Смита, в картине снялись Бен Фостер («Варкрафт»), Стивен Огг (GTA 5) и Дэвид Денман («Мейр из Исттауна»). Поставил фильм Антуан Фукуа, известный по «Меня зовут Мохаммед Али» и «Тренировочному дню».
Премьера Emancipation в кинотеатрах по всему миру состоится 2 декабря, а спустя неделю — 9 декабря — лента выйдет и на стриминговом сервисе Apple TV+.
Постер
Комментарии
- 3 октября 2022
-
20:20
-
19:46
-
19:16
-
19:00
-
18:54
-
18:32
-
18:12
-
17:59
-
17:54
-
17:22
-
16:53
-
16:06
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:24
-
14:01
-
13:52
-
13:38
-
13:21
-
13:01
-
12:48
-
12:38
-
12:05
-
10:58
-
10:32
-
09:43
-
01:58
-
00:01
- 2 октября 2022
-
18:35
-
17:59
-
17:18
-
16:40
-
15:57
-
15:52
Партнерский контент