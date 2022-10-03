Российский клуб Virtus.pro представил новую ведущую по Dota 2
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Киберспортивный клуб Virtus.pro подвёл итоги масштабного конкурса-кастинга «Дота Дрим Джоб», в ходе которого искал новую ведущую по Dota 2.
Победителем ивента стала 28-летняя Карина Curry Забарова из Москвы, набравшая больше всего баллов по итогам голосования фанатов, сотрудников и игроков Virtus.pro. Руководство клуба отмечает, что девушка показала все те качества, которые организаторы ждали от конкурсантов, и надеется на продолжительное сотрудничество в медиа-сфере.
У нас амбициозные планы и много контента, с которыми Карина точно отлично справится с поддержкой наших преданных фанатов и, конечно, команды коллег. Добро пожаловать в Virtus.pro!
Отмечается, что новая ведущая Virtus.pro с детства интересуется Dota 2 и CS:GO, а также имеет большой опыт в теле- и радиожурналистике, продюсировании, публичных выступлениях и дизайне.
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