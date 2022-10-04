«Жизни белых имеют значение». Канье Уэст опять в центре скандала

Канье Уэст на неделе моды в Париже шокировал публику, надев вместе с американской активисткой Кэндис Оуэнс кофты с надписью White Lives Matter («Жизни белых имеют значение»). У Уэста одежда была чёрного цвета, у девушки — белого.

До сих пор артист никак не комментировал свой образ, но его очередная выходка вызвала очередной скандал. Движение White Lives Matter за превосходство «белых» родилось у радикалов в ответ на движение Black Lives Matter за равенство всех людей и рас на фоне постоянных притеснений людей с другим цветом кожи.

Канье Уэст и Кэндис Оуэнс в Париже Фото: Соцсети Кэндис Оуэнс

Люди ожидаемо остались недовольны увиденным. Для Уэста подобное не впервые: в 2018 году артист публично заявил, что 400 лет рабства темнокожих в США «звучат как выбор». После негатива в свой адрес он попытался откреститься от собственных слов.

В соцсетях многие отмечают, что «все жизни имеют значение», а позиция Уэста на фоне его прошлых заявлений и дружбы с Оуэнс, у которой хватает спорных заявлений, чётко показывает интересы самого артиста.