По хоррору The Medium сделают сериал — им займётся продюсер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

На сайте Bloober Team, разработавшей психологический хоррор The Medium, появилась информация о создании сериала по проекту. Производством шоу займётся польская компания Platige Image.

Работа команды будет проводиться под творческим руководством Томаша Багиньского и Петра Бабьено. Томаш работал над тизером Cyberpunk 2077 и выступал исполнительным продюсером «Ведьмака» с Генри Кавиллом для Netflix.

По словам президента Bloober Team Петра Бебьено, он рад тому, что The Medium получит экранизацию.

И киноиндустрия, и индустрия видеоигр близки моему сердцу, и я очень рад, что наконец-то появилась возможность объединить их обеих. Моя радость тем больше, что в производство берутся две польские компании, а на основе нашей игры будет создан сериал. История, которую мы рассказали в игре, была оценена игроками, и теперь о ней смогут услышать больше людей. ​

The Medium вышла в 2021 году и получила в основном положительные отзывы от аудитории и критиков. Сюжет рассказывал о девушке-медиуме по имени Марианна, которая умела перемещаться между миром живых и мёртвых.