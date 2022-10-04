Первый трейлер новой Need for Speed покажут через 48 часов

EA наконец-то готова официально показать Need for Speed Unbound — новую часть культовой гоночной серии. Первый трейлер покажут 6 октября в 18:00 мск.
Кстати, в сеть утёк постер грядущей гонки. Релиз ожидается уже 2 декабря.
О Need for Speed Unbound известно не так много. Местом действия станет аналог Чикаго, а за разработку отвечает студия Criterion (NFS Hot Pursuit 2010, NFS Most Wanted 2012). Это первая полноценная игра британцев за десять лет. Большую ставку в гонке вновь делают на мультиплеер.
Но отличительной особенностью станут визуальные эффекты — это видно даже по постеру. СМИ сообщали, что в игре будут внедрены элементы аниме. Как именно, всё ещё открытый вопрос. Также NFS Unbound выйдет исключительно на PS5, Xbox Series и ПК — без PS4 и Xbox One.
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