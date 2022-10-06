NAVI сыграет против Virtus.pro за выход на IEM Rio Major 2022 по CS:GO

По результатам второго тура отборочного RMR-турнира к чемпионату мира IEM Rio Major 2022 по Counter-Strike: Global Offensive команды Natus Vincere и Virtus.pro (Outsiders) лидируют в общем зачёте группы, выиграв по два матча.
Вчера NAVI обыграла MOUZ (16:11 на Mirage), а VP на той же карте оказалась сильнее Heroic (16:12). Теперь две русскоязычные команды сыграют друг против друга — победитель отправится в финальную стадию мэйджора по CS:GO. Начало матча запланировано на 19:15 мск.
Выступающий в этой же группе российский состав K23 смог оправиться от поражения на старте и выиграл у французской HEET (16:13, Dust II). Сегодня команда сыграет с MOUZ.
Фото: HLTV
В рамках параллельного турнира European RMR A состав Cloud9 из России также одержал вторую победу — команда Константина groove Пикинера смогла одолеть G2 Esports (16:13, Mirage) и сегодня сыграет за выход на мэйджор против Ninjas in Pyjamas.
У остальных наших команд в этой группе дела заметно хуже: Team Spirit неожиданно проиграла Sprout, а forZe и Aurora Gaming потерпели два поражения и сегодня будут пытаться остаться на турнире.
Фото: HLTV
RMR-турниры к IEM Rio Major 2022 проходят по швейцарской системе. Для того чтобы выйти в финальную часть мэйджора, команда должна выиграть три матча, после трёх поражений коллектив вылетает с RMR-турнира.
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