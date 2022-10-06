Инсайдер показал карту грядущей Need for Speed Unbound

Инсайдер под ником Rebs Gaming показал карту из Need for Speed Unbound, новой части культовой серии, которую официально представили сегодня.

Карта из игры Need for Speed Unbound Фото: Electronic Arts

Блогер также напомнил, как выглядела карта в Need for Speed Heat.

Карта из игры Need for Speed Heat Фото: Electronic Arts

EA также показала дебютный трейлер и назвала дату релиза — игра выйдет 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК. Оформившие предварительный заказ получат доступ к гонке на три дня раньше — 29 ноября.

Это первая часть серии с 2012 года, за создание которой отвечает студия Criterion — авторы Burnout, NFS Hot Pursuit (2010) и NFS Most Wanted (2012). Компания также опубликовала полный список из 144 автомобилей, которые будут доступны в гонке в день выхода игры. Издатель заявил, что список доступных авто в будущем будет расширяться.