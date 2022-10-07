Американские эксперты: санкции почти никак не повлияли на рунет

Как сообщает РБК, международный центр по изучению интернет-инфраструктуры при Калифорнийском университете (The Center for Applied Internet Data Analysis — CAIDA) изучил влияние санкций на интернет-инфраструктуру в России. Исследование показало, что они оказали незначительное влияние на рунет: те российские компании, которые использовали зарубежную инфраструктуру, либо продолжают ею пользоваться, либо быстро нашли альтернативу.

Как рассказал представитель российского хостинг-провайдера Reg.ru Евгений Мартынов, некоторым отечественным компаниям пришлось перестраивать внутренние процессы и корректировать предоставляемые услуги.

Порой приходится выбирать неоптимальные условия поставок, гарантий, двигать сроки этих поставок. Часть компаний сильно затронула невозможность использования или покупки определённого программного обеспечения, пришлось перестраивать внутренние процессы, корректировать предоставляемые клиентам услуги.

После введения санкций ряд иностранных провайдеров перестали оказывать услуги российским клиентам. В результате отечественные сайты потеряли доступ к целому ряду западных поставщиков услуг. Но ещё до ограничений большинство российских сайтов размещались в России. Согласно статистике CAIDA, если в 2017 году из 5 млн зарегистрированных в России доменов у 67% DNS-серверы полностью располагались внутри страны, то к концу мая показатель вырос до 73,9%.