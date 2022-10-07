Расписание выхода серий «Игры на выживание 2»

6 октября после небольшого переноса состоялась премьера второго сезона популярного сериала «Игры на выживание» с Игорем Верником и Владимиром Верёвочкиным в главной роли.

Второй сезон включает восемь эпизодов, а первые два показали в момент премьеры.

Расписание серий «Игры на выживание 2»

Эпизод Дата выхода Первая серия 6 октября Вторая серия 6 октября Третья серия 13 октября Четвёртая серия 20 октября Пятая серия 27 октября Шестая серия 3 ноября Седьмая серия 10 ноября Восьмая серия 17 ноября.

В новых сериях фанатов ждёт прямое продолжение первого сезона — на этот игра игра окажется ещё масштабнее и продуманнее. В событиях принимают участие многие родственники героев первого сезона, что напрямую отражается в повествовании.

«Игра на выживание 2» выходит на сервисе Premier.