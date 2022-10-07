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«Игра на выживание»: 2 сезон (2022) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий «Игры на выживание 2»
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6 октября после небольшого переноса состоялась премьера второго сезона популярного сериала «Игры на выживание» с Игорем Верником и Владимиром Верёвочкиным в главной роли.

Второй сезон включает восемь эпизодов, а первые два показали в момент премьеры.

Расписание серий «Игры на выживание 2»

ЭпизодДата выхода
Первая серия6 октября
Вторая серия6 октября
Третья серия13 октября
Четвёртая серия20 октября
Пятая серия27 октября
Шестая серия3 ноября
Седьмая серия10 ноября
Восьмая серия17 ноября.

В новых сериях фанатов ждёт прямое продолжение первого сезона — на этот игра игра окажется ещё масштабнее и продуманнее. В событиях принимают участие многие родственники героев первого сезона, что напрямую отражается в повествовании.

«Игра на выживание 2» выходит на сервисе Premier.

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