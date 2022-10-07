Расписание выхода серий «Игры на выживание 2»
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6 октября после небольшого переноса состоялась премьера второго сезона популярного сериала «Игры на выживание» с Игорем Верником и Владимиром Верёвочкиным в главной роли.
Второй сезон включает восемь эпизодов, а первые два показали в момент премьеры.
Расписание серий «Игры на выживание 2»
|Эпизод
|Дата выхода
|Первая серия
|6 октября
|Вторая серия
|6 октября
|Третья серия
|13 октября
|Четвёртая серия
|20 октября
|Пятая серия
|27 октября
|Шестая серия
|3 ноября
|Седьмая серия
|10 ноября
|Восьмая серия
|17 ноября.
В новых сериях фанатов ждёт прямое продолжение первого сезона — на этот игра игра окажется ещё масштабнее и продуманнее. В событиях принимают участие многие родственники героев первого сезона, что напрямую отражается в повествовании.
«Игра на выживание 2» выходит на сервисе Premier.
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