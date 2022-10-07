Антипиратская защита, продолжительность и другие подробности Atomic Heart
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Глава Mundfish Роберт Багратуни раскрыл несколько новых подробностей ретрофутуристического боевика Atomic Heart.
К примеру, российский экшен получит антипиратскую DRM-защиту. Пока неизвестно, насколько она повлияет на производительность.
В Atomic Heart будет поддержка апскейлинга DLSS — её добавили для оптимизации кадровой частоты в случае, если защита будет влиять на FPS. Вдобавок стали известны детали консольных версий.
Разрешение и частота кадров Atomic Heart на консолях:
- Xbox One и PS4 — динамическое разрешение 1080p при 30 FPS;
- PS5 и Xbox Series X — динамические разрешение 4K при 60 FPS;
- Xbox Series S — динамическое разрешение 1440p при 60 FPS.
Прохождение Atomic Heart в среднем займёт около 25 часов. При этом на старте режима «Новая игра +» в боевике не будет.
Atomic Heart выходит зимой на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В день выхода шутер станет доступен и в Xbox Game Pass. Точную дату релиза Багратуни не назвал.
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