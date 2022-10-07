На третьи сутки в Overwatch 2 вновь огромные очереди

Overwatch 2 вышла 4 октября — на старте многие пользователи не могли войти в игру из-за огромных очередей. Позже Blizzard постаралась решить проблему, но в итоге на третьи сутки с момента релиза некоторые юзеры вновь попали в очереди на более чем 2 тыс. человек.

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Blizzard заявила, что уже работает над решением проблемы. При этом некоторым геймерам сейчас для входа в игру приходится ждать примерно десять минут, что в любом случае крайне неприятный факт.

Нам известно о затруднении с чрезмерно долгой очередью. Мы работаем над скорейшим разрешением проблемы.

Фото: Blizzard

5 октября очереди на сервера экшена достигали 40 тыс. ожидающих игроков. Логично, что пользователи буквально уничтожили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic. Средняя оценка боевика на площадке от игроков составляет меньше двух баллов.