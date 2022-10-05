Спустя сутки в Overwatch 2 вновь нельзя поиграть. Очереди превышают 40 000 человек

Прошлым вечером Overwatch 2 стала доступна пользователям на ПК и консолях по всему миру. Однако запуск омрачился огромными очередями при входе на сервер: время ожидания достигало 30 минут в лучшем случае. Ситуация стала лучше к утру 5 октября, однако вечером онлайн вновь превысил допустимые значения. Теперь пользователи на консолях вынуждены сидеть в многотысячных очередях и дожидаться возможности поиграть в игру.
Помимо долгой очереди, многие пользователи до сих пор жалуются на предметы и скины, которые почему-то не перенеслись из первой части. А у ПК-геймеров ситуация ещё хуже: в лаунчере Battle.net у многих полностью пропала иконка с Overwatch 2 — как будто бы игра вообще не вышла. При этом ночью всё работало в относительно штатном режиме.
Blizzard тем временем просит прощения у игроков за ожидания и заявляет, что подвергается массированной DDoS-атаке. Будем надеяться, что разработчикам удастся исправить все неожиданные ошибки и геймеры смогут поиграть в одну из самых ожидаемых игр осени.
- 5 октября 2022
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