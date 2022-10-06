«Это 0 из 10». Игроки уничтожили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic

Overwatch 2 уже доступна на всех платформах бесплатно, однако многие игроки до сих пор испытывают трудности. То приходится ждать в длинных очередях, то накопленный из первой части прогресс не переносится во вторую часть.

И если критики в целом приняли шутер тепло, то простые геймеры буквально уничтожили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic. Пользовательская оценка зависит от платформы, но везде она ниже двух баллов. Забавно, но самый высший балл у версии игры для Nintendo Switch — у неё 1,8 из 10 на основе шести рецензий.

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Как обстоят дела с другими платформами?

Overwatch 2 на PC — 1,3 из 10 на основе 198 рецензий

Overwatch 2 на PS4 — 0 из 10 на основе 6 рецензий

Overwatch 2 на PS5 — 0,1 из 10 на основе 20 рецензий

Overwatch 2 на Xbox One — 0 из 10 на оснвое 6 рецензий

Overwatch 2 на Xbox Series X — 1,2 из 10 на основе 13 рецензий

Люди недовольны многим. Одни пишут, что невозможно оценить игру, в которую даже нельзя зайти, другие уповают на попытку Blizzard выдать первую часть с патчами за полноценную вторую.

Полностью неиграбельная игра. Overwatch 2 — это мошенничество.

Эта игра заслуживает того, чтобы её выбросили прямо в мусорное ведро.

Что и говорить, Blizzard забыла о том, с чего начинала. Даю всего один балл за приятные воспоминания юности с Blizzard.

Это 0 из 10, Blizzard. Вы ужасная компания.

И подобными «красными» отзывами Overwatch 2 пестрит на всех платформах.

Шутер доступен бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.