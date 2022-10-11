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Google представила ноутбуки для «облачных» игр сразу после закрытия Stadia

Google представила ноутбуки для «облачных» игр сразу после закрытия Stadia
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Google анонсировала первые в мире ноутбуки для «облачных» игр под названием Chromebooks. Компания работала над устройствами в партнёрстве с Acer, Asus и Lenovo — результатом совместного производства стали ПК на основе ChromeOS. Ноутбуки от Google в первую очередь предназначены для сервисов GeForce Now и Xbox Cloud Gaming.

Все три представленные модели (Acer Chromebook, ASUS Chromebook и Lenovo Ideapad Gaming Chromebook) поддерживают разрешение 1080р с частотой от 120 до 144 гц, технологию WiFi 6E, 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Также геймеров порадуют RGB-подсветкой и процессором Intel Core 11-го поколения. Устройства способны работать без подключения к сети до 10–11 часов.

Самое интересное, что Google представила «облачные» ноутбуки спустя две недели после того, как сообщила о закрытии собственного «облачного» сервиса Stadia. Именно он ранее пытался конкурировать с GeForce Now и Xbox Cloud Gaming.

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