Съёмки нового «Блэйда» решили отложить. Режиссёра нет, а сценарием недовольны

Marvel Studios пришлось заморозить предварительное производство нового «Блэйда», поскольку для фильма ещё не нашли нового режиссёра, а сценарий требует дополнительной доработки.

Изначально предполагалось, что Marvel быстро найдёт замену Бассаму Тарику в режиссёрском кресле фильма, однако корпорация решила не искать лёгкий вариант и уделить больше внимания постановщику. Одна из главных причин — в студии не хотят облажаться с «Блэйдом».

Съёмки планировали начать в ноябре, а выпустить ровно через год — 3 ноября 2023 года. Однако маловероятно, что фильм будет готов к заявленной дате. Сейчас съёмки запланированы на начало 2023 года.

«Блэйд» — один из самых ожидаемых фильмов киновселенной. Роль охотника на вампиров теперь исполняет Махершала Али, который, по данным СМИ, недоволен текущим процессом подготовки к съёмкам фильма.