FIFA 23 показала рекордный старт продаж за всю историю бренда

Electronic Arts объявила о рекордном старте FIFA 23. Всего за неделю в футбольный симулятор сыграло более 10,3 млн игроков — судя по всему, в эту цифру вошли как покупатели, так и подписчики сервиса EA Play, которым предоставили 10 часов в раннем доступе.

Реакция наших фанатов была просто невероятной, и мы очень рады, что сообщество FIFA 23 в этом году достигло невероятных показателей.



Учитывая грядущие чемпионаты мира по футболу среди мужчин и женщин, а также обновления женского клубного контента, игроков ждёт много сюрпризов. Мы только начинаем предоставлять пользователям самый аутентичный и захватывающий футбольный опыт в индустрии.

FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Ранее EA Sports выпустила крупный патч, который исправил вылеты на ПК и доработал множество игровых механик.