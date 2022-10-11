Для FIFA 23 вышел гигантский патч с кучей изменений. Он устранил вылеты на ПК

EA анонсировала огромный патч для FIFA 23, который должен серьёзно доработать игру. Судя по всему, авторы серьёзно взялись за обратную связь от геймеров и доработали практически все спорные элементы, о которых было известно ещё из раннего доступа.

Больше всего внимания EA Sports уделила геймплею. Тут и устранение ошибок с ужасными сейвами голкиперов, и усложнение пенальти с ударами-парашютами. Кроме того, подкаты и обычные отборы защитников куда чаще начнут приводить к перехвату мяча, а не к его отскоку к другому футболисту оппонента.

Помимо геймплейных изменений, авторы исправили множество багов в режиме карьеры и Ultimate Team. Для ПК-игроков самой главной новостью стало устранение вылетов при попытке открытия набора. Ранее с этой проблемой столкнулись тысячи геймеров. С остальными изменениями второго патча можно ознакомиться по ссылке.

Большое обновление для FIFA 23 выйдет на ПК и консолях в самое ближайшее время.