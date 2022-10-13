В Epic Games Store раздают хоррор Darkwood. В следующий раз подарят Fallout 3
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В Epic Games Store стартовала очередная раздача. В период с 13 по 20 октября геймеры могут забрать две игры:
- Darkwood — хоррор с видом сверху. Игрокам предстоит исследовать процедурно генерируемый зловещий лес, а ночью — возводить баррикады, расставлять ловушки и защищаться от всех ужасов ночи.
- ToeJam & Earl: Back in the Groove! — новая часть приключений двух инопланетян по имени ТойДжем и Эрл в жанре рогалика, посвящённая культуре хип-хопа. Проходить игру можно как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх человек.
Забрать обе игры можно до 20 сентября, 18:00 мск. Проекты доступны в том числе и в России.
На следующей неделе геймеров ожидает полное издание культовой Fallout 3 и пиксельная RPG под названием Evoland Legendary Edition.
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