В Epic Games Store раздают хоррор Darkwood. В следующий раз подарят Fallout 3

В Epic Games Store стартовала очередная раздача. В период с 13 по 20 октября геймеры могут забрать две игры:

Darkwood — хоррор с видом сверху. Игрокам предстоит исследовать процедурно генерируемый зловещий лес, а ночью — возводить баррикады, расставлять ловушки и защищаться от всех ужасов ночи.

ToeJam & Earl: Back in the Groove! — новая часть приключений двух инопланетян по имени ТойДжем и Эрл в жанре рогалика, посвящённая культуре хип-хопа. Проходить игру можно как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх человек.

Забрать обе игры можно до 20 сентября, 18:00 мск. Проекты доступны в том числе и в России.

На следующей неделе геймеров ожидает полное издание культовой Fallout 3 и пиксельная RPG под названием Evoland Legendary Edition.