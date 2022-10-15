Ремейк Splinter Cell лишился главы разработки

Геймдиректор ремейка первой части Splinter Cell Итан Гач покинул Ubisoft после 11 лет работы. Во французской компании Итан успел приложить руку к Ghost Recon: Future Soldier, Splinter Cell: Blacklist, Assassin’s Creed Unity и к нескольким выпускам Far Cry.
Хочу от всего сердца поблагодарить всех, с кем я работал в Ubisoft, и сказать au revoir. Это не «прощание», потому что наша индустрия маленькая, и я с нетерпением жду, когда наши пути снова пересекутся.
Кого теперь назначат руководителем разработки ремейка Splinter Cell, пока неизвестно. Дату выхода переосмысления шпионского стелс-экшена Ubisoft тоже не назначала.
Ремейк Splinter Cell анонсировали ещё в декабре 2021-го, а в сентябре этого года стало известно, что авторы перепишут сценарий оригинала, чтобы сюжет «соответствовал современной аудитории».
Оригинальная Splinter Cell вышла в 2002 году на консолях и ПК. Тогда шпионский экшен приняли тепло и критики, и игроки. В итоге игра породила целую серию, последняя часть которой — Splinter Cell: Blacklist — вышла в 2013 году.
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