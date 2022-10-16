NVIDIA возместит затраты на коробки отменённой RTX 4080 на 12 ГБ

Совсем недавно NVIDIA объявила об отмене видеокарты RTX 4080 на 12 ГБ. Такое решение компания объяснила тем, что под именем RTX 4080 планировалось выпустить две кардинально разные видеокарты — на 12 и 16 ГБ. Версия на 12 ГБ больше походит на RTX 4070 — схожесть раскритиковал ряд пользователей, обвинив компанию в желании нажиться на менее мощной карте, которая будет стоить неадекватно дорого.

Инсайдер и автор YouTube-канала Gamers Nexus рассказал, что NVIDIA не успела уведомить об отмене карты своих партнёров, поэтому компания решила возместить их расходы как минимум на упаковку более слабой RTX 4080. При этом не все партнёры корпорации успели удалить страницы карты на своих сайтах. Например, на портале MSI такая страница всё ещё открывается.

Пока точно неизвестно, какие расходы NVIDIA планирует возместить своим партнёрам, помимо упаковки.

Страница видеокарты RTX 4080 на 12 ГБ на сайте MSI Фото: MSI

Получается, что 16 ноября в продажу поступит только одна видеокарта — RTX 4080 на 16 ГБ. А RTX 4090 уже вышла — её производительность оказалась даже лучше, чем ожидалось.