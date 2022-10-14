NVIDIA отменила выход RTX 4080 на 12 ГБ

NVIDIA неожиданно приняла решение отменить выпуск RTX 4080 на 12 ГБ. Причина — неправильное название. Под именем RTX 4080 компания планировала выпустить две совсем разные видеокарты. Версия на 12 ГБ больше походила на RTX 4070.

RTX 4080 (12 ГБ) — фантастическая видеокарта, но с неправильным названием. Иметь две видеокарты под брендом 4080 слишком сложно.

Компанию сразу же критиковали за выпуск двух разных видеокарт под единым брендом. По характеристикам младшая версия слишком отличалась от варианта на 16 ГБ, из-аз чего NVIDIA начали обвинять в попытке продать RTX 4070 или RTX 4070 Ti по цене RTX 4080. Никакой конкретики больше не было.

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В итоге 16 ноября в продаже поступит только одна видеокарта — RTX 4080 на 16 ГБ. А RTX 4090 уже вышла — и её производительность оказалась ещё лучше, чем ожидалось.