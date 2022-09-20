Люди подозревают, что RTX 4080 на 12 ГБ — это на самом деле разогнанная RTX 4070

После анонса линейки видеокарт RTX 4000 энтузиасты заподозрили, что бюджетная модель RTX 4080 (12 ГБ) — на самом деле разогнанная RTX 4070, а не просто RTX 4080 с меньшим объёмом памяти.

Суть в том, что настоящая RTX 4080 (16 ГБ) использует чип AD103-300, а модель на 12 ГБ — AD104-400. Именно его в утечках обозначали как чип для RTX 4070. Вдобавок именно модель на 12 ГБ имеет ускоренную частоту ядра по сравнению даже с RTX 4090 — 2,61 ГГц у RTX 4080 (12 ГБ) против 2,52 ГГЦ у RTX 4090.

Как отмечают игроки, подобным образом NVIDIA удалось заметно повысить цену на RTX 4080 (12 ГБ). Так её продавали бы на несколько сотен долларов дешевле.

Поэтому будьте внимательными: RTX 4080 (12 ГБ) не будет работать как RTX 4080 (16 ГБ), поскольку она на самом деле не RTX 4080 вообще.