Проблемы на консолях и текучка кадров. Детали сложного создания Atomic Heart

Пользователь Андрей Апанасик опубликовал на сайте издания DTF большой материал, посвящённый проблемам отечественной игры Atomic Heart. Мы собрали самое главное и интересное из материала. Несмотря на то что некоторую информацию вы могли знать и раньше, есть и свежие подробности.

Подробности разработки Atomic Heart

Разработку проекта один раз глобально перезапускали. Это было в 2018 году, однако игру буквально полностью выбросили и начали делать почти с нуля. Тот прототип был «по-своему прикольный, очень динамичный, но куда более блёклый и менее самобытный, чем текущая версия игры».

Поступали жалобы и на двух действующих лиц в студии Mundfish: продюсера Олега Городишенина и инвестора Роберта Багратуни. Отмечается, что они могли выдёргивать людей из отпусков, наплевав на личную жизнь своих сотрудников.

Роберт Багратуни говорил, что разработчикам стоит отказаться даже от выходных, чтобы работа постоянно велась.

У нас много работы, и я считаю, что мы можем и должны отказаться от примитивных радостей, таких как выходные и отпуска, ради проекта. Возместим бонусами к Новому году, которые поразят ваше воображение.

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Не исключено, что на старых консолях (PS4 и Xbox One) игра будет работать ужасно, поскольку, как отмечается в материале, тестировать консольные версии начали совсем недавно.

По информации источников, в QA-отделе команды остались лишь одни стажёры, опытных сотрудников не было.

Важную роль сыграло и отношение руководства к сотрудникам. В компании есть политика полного контроля за перепиской отделов — переписываться работники могут только в корпоративном мессенджере с обязательным добавлением руководства.

Отмечается, что официально, по ТК РФ, мало кто работал, поэтому приходилось оформлять работу по договору (ГПХ) или оформлять ИП.

Весь проект, по сути, держится на энтузиазме крутых ребят, которые туда периодически залетают.

Atomic Heart

Релиз игры состоится на всех актуальных платформах, кроме Switch. Дату выхода мы узнаем уже скоро — об этом сообщили сами разработчики.